Математики нашли наибольшее простое число в 23 млн символов

Удалось найти наибольшее число длиной в 23 миллиона символов.

Никита Готский

Один из компьютеров смог вычислить 6-е простое число Мерсенна наибольшее из известных на сегодня простых чисел. Его длина более 23 миллионов символов. Все операции проходили в открытом режиме. Проект функционирует с 1995 года, осенью минувшего года его мощность составляла 324 терафлопс.Инженеры занимались поисками простых чисел на протяжении последних четырнадцати лет. В течение недели математических операций компьютер ученых смел доказать, что число 277232917-1 можно считать простым. Именно так удалось совершить эксклюзивное за данное время открытие.В последний раз наибольшее число обнаружили два год назад. Открытие принадлежит Кертису Куперу.