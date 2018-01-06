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| | Математики нашли наибольшее простое число в 23 млн символов

Математики нашли наибольшее простое число в 23 млн символов

Вчера, 20:46
Удалось найти наибольшее число длиной в 23 миллиона символов.  

Математики нашли наибольшее простое число в 23 млн символов

 

Один из компьютеров смог вычислить 6-е простое число Мерсенна наибольшее из известных на сегодня простых чисел. Его длина более 23 миллионов символов. Все операции проходили в открытом режиме. Проект функционирует с 1995 года, осенью минувшего года его мощность составляла 324 терафлопс.

Инженеры занимались поисками простых чисел на протяжении последних четырнадцати лет. В течение недели математических операций компьютер ученых смел доказать, что число 277232917-1 можно считать простым. Именно так удалось совершить эксклюзивное за данное время открытие.

В последний раз наибольшее число обнаружили два год назад. Открытие принадлежит Кертису Куперу.
Никита Готский
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