Учёные изобрели гаджет, который вылечит звон в ушах

Исследователи из Мичиганского Университета провели эксперимент своего гаджета, который смог излечить пациентов от звона в ушах.

Как стало известно журналистам «ВладТайм», устройство влияет непосредственно на первопричину. Тиннитус, более известный как звон в ушах, зарождается в районе мозгового ствола, когда нейроны (веретенообразные клетки) в этой области становятся гиперактивными и синхронизируются.Таким образом, учёные протестировали на 20 добровольцах некий девайс. Он издаёт звук, направленный в ухо, одновременно подавая электрические импульсы в шею и щеку. Это стимулирует процесс под названием «зависящая от времени спайка пластичность». Двух участников эксперимента удалось излечить полностью, а 11 рассказали об улучшенном самочувствии.Результаты воодушевили исследователей, и теперь специалисты займутся созданием лечебных планов для разных групп пациентов.