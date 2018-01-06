Microsoft создаст "карту" иммунной системы людей

Компания Microsoft собирается расшифровать иммунную систему человека. Об этом рассказали сотрудники корпорации.

Никита Готский

Согласно имеющимся сведениям, Microsoft вместе с другими разработчиками намерена составить точную "карту" иммунной системы, которая даст возможность рассчитывать всевозможные патологические перемены в организме людей. В старте научного проекта представители западной фирмы уже рассказали в ее блоге. Специалисты приступили к работе над проектом.Компании намереваются использовать в данном случае передовые разработки в области секвенирования генома биотехнологий и машинного интеллекта. Предполагается, что результаты проекта, а именно расшифровка иммунной системы окажет помощь медицинским работникам устанавливать максимально точные диагнозы. Главная цель научного эксперимента создание эксклюзивного анализа крови, способного о выявлять патологии на ранних стадиях.