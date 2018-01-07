Учёные сообщили об ужасных последствиях утренней головной боли

Команда ученых под руководством доктора Мориса Охайона из университета в Стэнфорде, специализирующегося на изучении сна, развенчали миф об утренней головной боли. Ранее данный недуг списывали на диету и обезвоживание организма, однако в действительности все оказалось иначе.

Пойда Анна

В результате эксперимента, в котором приняли участие 19 000 волонтеров из Европы, специалисты смогли выяснить истинную причину утреннего недомогания, которая объясняется затяжной депрессией и перманентным тревожным состоянием. Согласно полученным данным, люди с описанными симптомами вдвое чаше страдают от головных болей по утрам.Однако ученые также предостерегают личностей, регулярно злоупотребляющих алкоголем, а также имеющим проблемы с кровяным давлением, так как они также попадают в группу риску и могут начать страдать от утреннего недуга.