Учёные испарили и переохладили воду до рекордно низкой температуры

Учёные, с помощью особого метода, испарили воду и переохладили её до рекордно низкой температуры.

Яна Татьянина

Роберт Гризента из университета Франкфурта и его научная группа сумели переохладить микрокапли воды размером в 6,3 микрон до температуры в минус 42,55 градусов Цельсия. При этом предыдущие рекордсмены сумели снизить температуру воды лишь до минус 41 градуса Цельсия.Гризент и его коллеги добились результата с помощью метода быстрого испарения в вакууме. Температуру жидкости определили по комбинационному рассеянию света, судя по размеру капель. Измерения точны вплоть до 0.5 градуса.С помощью быстрого испарения в вакууме можно отслеживать кислородно-водородные связи в молекулах. В будущем учёные надеются изучить такие связи при критически низких температурах, проследить за кристаллизацией льда и усовершенствовать климатические модели.