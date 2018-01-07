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| | Учёные испарили и переохладили воду до рекордно низкой температуры

Учёные испарили и переохладили воду до рекордно низкой температуры

Сегодня, 05:20
Учёные, с помощью особого метода, испарили воду и переохладили её до рекордно низкой температуры. 

Учёные испарили и переохладили воду до рекордно низкой температуры

 

Роберт Гризента из университета Франкфурта и его научная группа сумели переохладить микрокапли воды размером в 6,3 микрон до температуры в минус 42,55 градусов Цельсия. При этом предыдущие рекордсмены сумели снизить температуру воды лишь до минус 41 градуса Цельсия.

Гризент и его коллеги добились результата с помощью метода быстрого испарения в вакууме. Температуру жидкости определили по комбинационному рассеянию света, судя по размеру капель. Измерения точны вплоть до 0.5 градуса.

С помощью быстрого испарения в вакууме можно отслеживать кислородно-водородные связи в молекулах. В будущем учёные надеются изучить такие связи при критически низких температурах, проследить за кристаллизацией льда и усовершенствовать климатические модели.
Яна Татьянина
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