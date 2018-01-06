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| | Средняя черная дыра не сможет заменить Земле Солнце

Средняя черная дыра не сможет заменить Земле Солнце

Вчера, 18:30
Молодые британские астрономы, студенты с кафедры астрономии и физики Лестерского университета, предложили рассмотреть фантастическую ситуацию. В предложенной ими модели Земля будет вращаться не вокруг Солнца, а вокруг черной дыры средних размеров.

Средняя черная дыра не сможет заменить Земле Солнце

 

Отмечается, что данное небесное тело будет обладать массой, тысячекратно превышающей массу исчезнувшего Солнца. Теоретики напомнили, что при вращении сателлита вокруг «сюзерена» с большей массой, сила тяготения на ближнюю к центру орбиты сторону и на дальнюю действует равная. Гравитационный потенциал, возникающий в результате взаимодействия, вызывает деформацию поверхности спутника. Если поверхность покрыта жидкостью – возникают приливы и отливы, как на Земле. Если поверхность небесного тела каменная, то на нем под воздействием тела с большей массой будут образовываться вулканы, как в случае с Юпитером и Ио.

Студенты воспользовались третьим законом Кеплера и подсчитали, что Земля будет делать полный оборот вокруг нового светила (черной дыры) всего 11,5 суток, а количество тепла, которое получит планета от такого «сеньора» будет в десять миллиардов раз меньше того, что сейчас она получает от Солнца. Из этого следует, что Голубая планета может стать слишком холодной и, как следствие, безжизненной. Сейчас ученые выясняют, черная дыра каких размеров сможет компенсировать солнечное тепло за счет приливной энергии.
Дарья Светозарова
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