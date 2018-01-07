Американские учёные создали мышцы для аккуратного "терминатора"

Учёные из университета Колорадо в США создали мягкие и мощные мышцы для аккуратного "терминатора". Андроиды будущего смогут бережно обращаться с хрупкими вещами.





Яна Татьянина

О разработках Кристофа Кеплингера и его коллег, инженеров-машиностроителей. Созданные учёными "мышцы" - это маленькие мешочки из материала, который обычно пускают на упаковки для снеков. Ёмкости заполнили жидкостью, изолирующей электроды - диэлектрическим гелем, аналогом масла канолы. С помощью электродов "мышцам" подавали электрические импульсы, при этом гель менял форму оболочки, в которую залит. Так учёные сымитировали сигналы, которые мозг посылает живому телу.Гель устойчив к повреждениям и позволяет "мышцам" регенерировать. Устройства сокращаются в 10 раз интенсивнее настоящих мышц.По словам соавтора исследования Николаса Келлариса, "мышцы" невероятно дёшевы - они стоят около 10 центов. Мягкие конструкции протестировали - прикреплённые к каркасу, они способны поднимать галлоны с водой и бросать мячи.