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| | Американские учёные создали мышцы для аккуратного "терминатора"

Американские учёные создали мышцы для аккуратного "терминатора"

Сегодня, 03:30
Учёные из университета Колорадо в США создали мягкие и мощные мышцы для аккуратного "терминатора". Андроиды будущего смогут бережно обращаться с хрупкими вещами.

Американские учёные создали мышцы для аккуратного "терминатора"

 

О разработках Кристофа Кеплингера и его коллег, инженеров-машиностроителей. Созданные учёными "мышцы" - это маленькие мешочки из материала, который обычно пускают на упаковки для снеков. Ёмкости заполнили жидкостью, изолирующей электроды - диэлектрическим гелем, аналогом масла канолы. С помощью электродов "мышцам" подавали электрические импульсы, при этом гель менял форму оболочки, в которую залит. Так учёные сымитировали сигналы, которые мозг посылает живому телу.

Гель устойчив к повреждениям и позволяет "мышцам" регенерировать. Устройства сокращаются в 10 раз интенсивнее настоящих мышц.


По словам соавтора исследования Николаса Келлариса, "мышцы" невероятно дёшевы - они стоят около 10 центов. Мягкие конструкции протестировали - прикреплённые к каркасу, они способны поднимать галлоны с водой и бросать мячи.
Яна Татьянина
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