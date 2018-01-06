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| | NASA опубликует все записи миссий Аполлон 60-70-х годов

NASA опубликует все записи миссий Аполлон 60-70-х годов

Вчера, 17:02
NASA и специалисты Техасского университета в Далласе работают над крупнейшим проектом, задача которого – публикация в Сети всех записей переговоров первых ступивших на Луну людей и команды «за пультом».

NASA опубликует все записи миссий Аполлон 60-70-х годов

 

Как стало известно журналистам «ВладТайм», учёные из Техаса принялись за проект по поручению Космического агентства и получили грант на работу в 2012 году. NASA предоставило специалистам архивные записи и поручило их расшифровать и оцифровать, чтобы в дальнейшем опубликовать их все на созданном сайте – Explore Apollo. На ресурсе уже появились треки с высадки на Луну, прогулки и несколько других. Задание оказалось намного сложнее, чем звучит.

Учёные должны прослушать более 200 14-часовых аналоговых плёнок, на каждой из которой 30 треков, где в общем говорят 35 человек. Ситуация усложнилась тем, что некоторые моменты затёрлись и их почти не разобрать. Также прочесть плёнку может Soundscriber, на что потребовалось бы 170 лет, если бы эксперты не придумали свой метод. Кроме того, им пришлось составить словарь из примерно 4,5 миллиардов слов и сокращений, используемых NASA, и расставить записи в хронологическом порядке.

Когда работа будет закончена, любители космонавтики смогут прослушать и прочитать разговоры экипажей и станции миссий «Аполлон-11, 13, 1» и «Джемини-8».
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