Русский писатель Антон Павлович Чехов ушел из жизни в результате кровоизлияния в мозг. Это заключение сделала группа ученых из Куодрэмского института биологических наук в Великобритании после проведения повторной экспертизы.

Пойда Анна

Смерть настигла творца 15 июля 1904 года во время его отдыха в гостиничном комплексе, расположенном на территории курорта Баденвайлер в Германии. Согласно результатам исследования, специалисты тщательно изучили рубашку Чехова, на которой удалось обнаружить следы белкового вещества ITIH4 и бактерий туберкулеза. По мнению ученых, наличие первых привело к образованию тромба, который, в свою очередь, при разрыве спровоцировал кровоизлияние в мозг.Кроме того, ученые предполагают, что писатель знал о своих недугах, поскольку получил медицинское образование и даже наделил некоторых персонажей своих произведений схожими диагнозами.Ранее историки списывали смерть Чехова на сердечный приступ, который настиг его неожиданно.