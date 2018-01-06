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| | Археологи надеются отыскать в горах Ингушетии фрагменты «циклопической стены»

Археологи надеются отыскать в горах Ингушетии фрагменты «циклопической стены»

Вчера, 22:20
Члены Русского географического общества в Ингушетии надеются отыскать в горах стену, при строительстве которой не использовались связывающий раствор. Об этом журналистам рассказали представитель РГО Джамбулат Оздоев.

Археологи надеются отыскать в горах Ингушетии фрагменты «циклопической стены»

 

Современным археологам о существовании удивительной конструкции рассказали работники Чечено-Ингушского государственного университета, которые были в тех местах еще в 60-70 годах прошлого века. На 2018 год запланирована следующая, отдельная экспедиция, которую проведу члены РОГ. Их цель – отыскать фрагменты «циклопической стены».

Ученые не знают, где в точности расположена стена, но имеют ориентиры, которые будут использовать в происках. Раскопки будут проводиться при взаимодействии с Археологическим центром Крупнова. Отмечается, что в Ингушетии могут находиться около 130 объектов «циклопического типа». Большинство из них так и не исследовали из-за недостатка финансирования.
Дарья Светозарова
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