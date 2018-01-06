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| | NASA опубликовало карту мира с аномалиями температуры

NASA опубликовало карту мира с аномалиями температуры

Вчера, 15:12
Западное космическое агентство NASA показало карту мира с температурными аномалиями. Изображение демонстрирует температуру Земли 26 декабря-2 января.

NASA опубликовало карту мира с аномалиями температуры

 

На своем сайте NASA обнародовало карту мира с температурной аномалией. Согласно данным сотрудников организации, в конце первого месяца зимы и в начале января в отдельных регионах планеты имеется теплая погода и сильный мороз. Данная карта базируется на сведениях из ультразвуковой спектроградиометрии изображения на одном из космических устройств. Она фиксировала температуру поверхности планеты в декабре-январе, в сравнении со средними показателям первых десяти лет нового столетия за восемь дней.

В NASA отмечают, что большая часть регионов Северной Америки страдают от холодов сильнее, нежели в прежнее время. В это же время европейские государства, части Азии и Ближнего Востока являлись аномально теплыми. В восточной Австралии, южной Африке и Антарктиде погода была теплой, чем обычно, а на Амазонке, в западной части Австралии и Сахаре было прохладно.
Никита Готский
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