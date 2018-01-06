Ученые США объявили новое предложение по исследованию Земли из космоса

Сегодня, ученые США, предоставили новый план, по изучению планеты Земля с космоса.





Дело в том, что все кредитование Национальной академией наук, инженерии и медицины, утверждает Конгресс, а так как, администрация президента США Дональда Трампа намеривается сократить программу NASA, то не известно вступят ли в силу выдвинутые учеными предложения. В данный момент, на повестку дня, поднят вопрос об ассигнованиях, которые крайне необходимы, для геостационарных спутников, каковы исследуют штормы.Напомним, что этот отчет ученые составляли два года. За последние 10 лет, он является вторым по счету исследованием, о познавании Земли с космоса.