Рождество и Юпитер: Как астрономы царя Ирода Вифлеемскую звезду проглядели?

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Рождество и Юпитер: Как астрономы царя Ирода Вифлеемскую звезду проглядели?

Учёные разгадали ещё одну тайну Рождества.

Во Флориде обнаружили парковку НЛО: Земные разработки или инопланетные корабли?

От Редактора

Во Флориде обнаружили парковку НЛО: Земные разработки или инопланетные корабли?

Специалисты уверены в сотрудничестве учёных с гуманоидами.

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| | Ученые США объявили новое предложение по исследованию Земли из космоса

Ученые США объявили новое предложение по исследованию Земли из космоса

Вчера, 14:51
Сегодня, ученые США, предоставили новый план, по изучению планеты Земля с космоса.

Ученые США объявили новое предложение по исследованию Земли из космоса

 

Дело в том, что все кредитование Национальной академией наук, инженерии и медицины, утверждает Конгресс, а так как, администрация президента США Дональда Трампа намеривается сократить программу NASA, то не известно вступят ли в силу выдвинутые учеными предложения. В данный момент, на повестку дня, поднят вопрос об ассигнованиях, которые крайне необходимы, для геостационарных спутников, каковы исследуют штормы.

Напомним, что этот отчет ученые составляли два года. За последние 10 лет, он является вторым по счету исследованием, о познавании Земли с космоса.
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