Астрономы заявили о переизбытке звезд в туманности Тарантула

Звезд в туманности Тарантул оказалось больше, нежели ранее предполагали астрономы.

Никита Готский

Как выяснили ученые, в туманности Тарантул, которая находится в Большом Магеллановом Облаке, одной из ближайших к Земле галактик, имеется огромное количество массивных звезд, которые по своей величине превосходят в 15 раз и более Солнце. В звездном скоплении их обнаружено более одной тысячи.Специалисиы сообщают, что звезды с высокой в отношении светила массой являются довольно редким явлением во Вселенной. Только 1% всех звезд обладают весом в десять и больше солнечной, в связи с чем изучение туманности Таранткла имеет такое немалое значение для астрономии. Дело в том, что данные космические объекты могут взорваться к огромных сверхновыыъ в завершении их существования, формируя при этом нейроные звезды и черные дыры одни из самых таинственных объектов Вселенной.