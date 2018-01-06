Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

Мнения

Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

РАН изучит послание далёких миров.

Во Флориде обнаружили парковку НЛО: Земные разработки или инопланетные корабли?

От Редактора

Во Флориде обнаружили парковку НЛО: Земные разработки или инопланетные корабли?

Специалисты уверены в сотрудничестве учёных с гуманоидами.

Сюжеты :

Фермер сняла на видео три НЛО в Новой Зеландии, после чего корова растелилась Татьяну Мусульбес стало сильно беспокоить мнение окружающих Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой Скоро врачи будут лечить пациентов едой, а не лекарствами В Apple снимают сериал о жизни знаменитостей Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году
| | Астрономы заявили о переизбытке звезд в туманности Тарантула

Астрономы заявили о переизбытке звезд в туманности Тарантула

Сегодня, 13:24
Звезд в туманности Тарантул оказалось больше, нежели ранее предполагали астрономы.

Астрономы заявили о переизбытке звезд в туманности Тарантула

 

Как выяснили ученые, в туманности Тарантул, которая находится в Большом Магеллановом Облаке, одной из ближайших к Земле галактик, имеется огромное количество массивных звезд, которые по своей величине превосходят в 15 раз и более Солнце. В звездном скоплении их обнаружено более одной тысячи.

Специалисиы сообщают, что звезды с высокой в отношении светила массой являются довольно редким явлением во Вселенной. Только 1% всех звезд обладают весом в десять и больше солнечной, в связи с чем изучение туманности Таранткла имеет такое немалое значение для астрономии. Дело в том, что данные космические объекты могут взорваться к огромных сверхновыыъ в завершении их существования, формируя при этом нейроные звезды и черные дыры одни из самых таинственных объектов Вселенной.
Никита Готский
Новости по теме
В Туманности Ориона учёными обнаружено 3 поколения звёзд
В Туманности Ориона учёными обнаружено 3 поколения звёзд

Европейская южная обсерватория опубликовала фотографии, сделанные камерой OmegaCAM, на которых были запечатлены несколько звезд, расположившихся в Туманности

Старейшее скопление звезд в туманности Тарантул оказалось старше, чем считалось ранее
Старейшее скопление звезд в туманности Тарантул оказалось старше, чем считалось ранее

Информация, полученная с телескопа "Хаббл" (Hubble), показала, что старейшее скопление звезд в туманности Тарантул, может быть намного старше, чем считалось

Астрономы обнаружили одну из крупнейших звезд во Вселенной
Астрономы обнаружили одну из крупнейших звезд во Вселенной

В созвездии Центавра обнаружена одна из самых крупных звезд во Вселенной.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости