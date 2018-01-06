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| | В Башкирии смогут увидеть соединение Марса и Юпитера

В Башкирии смогут увидеть соединение Марса и Юпитера

Сегодня, 12:41
Соединение Юпитера и Марса смогут увидеть жители Башкирии. Данное явление произойдет уже завтра.

В Башкирии смогут увидеть соединение Марса и Юпитера

 

В Рождество население Башкирии сможет рассмотреть на небе встречу планет Марс и Юпитер. Ученые сообщают, что данные космические тела располагаются на достаточно незначительном расстоянии друг от друга уже сейчас. Максимально близко они подойдут друг к другу 7 января в половине девятого утра по башкирскому времени.

Как сообщают в местном планетарии, в этот период времени Юпитер с Марсом станут заметны над южным горизонтом в созвездии Весов. Их несложно найти, так как Юпитер предстанет, как самой яркой звездой на небе. Марс станет располагаться ниже своего оппонента, он слабее его по блеску и смотрится как желтая звезда. Фрагмент соединения будет хорошо виден, если не настанет облачность.

Марс и Юпитер можно разглядеть друг возле друга до серелине вторго месяца зимы. В планетарии сообщают, что такое явление встречается редко, после этого его можно увидеть не ранее 2033 года.
Никита Готский
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