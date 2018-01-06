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| | Озоновая дыра сокращается благодаря снижению концентрации фреона

Озоновая дыра сокращается благодаря снижению концентрации фреона

Сегодня, 12:24
Спутник NASA получил первые доказательства того, что озоновая дыра в атмосфере над территорией Антарктиды уменьшается. Это происходит благодаря снижению концентрации в воздухе хлорфторуглеродов или фреонов. Выдержки из информации о многолетних наблюдениях опубликовали на портале Лаборатории реактивного движения Космического агентства. Полная выкладка размещена в профильном издании.

Озоновая дыра сокращается благодаря снижению концентрации фреона

 

Ученые оснастили спутник микроволновым спектрометром Microwave Limb Sounder. Он используется для ночного мониторинга над составом атмосферы над Антарктикой. Во внимание брались концентрация хлора в верхних слоях атмосферы и разрушения озонового слоя. Выяснилось, что за последние девять лет уровень хлора понижался. Сокращение концентрации составляет 25 частей на один триллион ежегодно. Отмечается, что данные показатели в целом соответствуют теоретическим моделям.

Особенно значимо не столько то, что озоновая дыра становится меньше, а что происходит это в результате действия людей. Благодаря мониторингу спутников была доказана эффективность Монреальского протокола, который ограничивал использование фреонов.
Дарья Светозарова
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