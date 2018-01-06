Озоновая дыра сокращается благодаря снижению концентрации фреона

Спутник NASA получил первые доказательства того, что озоновая дыра в атмосфере над территорией Антарктиды уменьшается. Это происходит благодаря снижению концентрации в воздухе хлорфторуглеродов или фреонов. Выдержки из информации о многолетних наблюдениях опубликовали на портале Лаборатории реактивного движения Космического агентства. Полная выкладка размещена в профильном издании.

Дарья Светозарова

Ученые оснастили спутник микроволновым спектрометром Microwave Limb Sounder. Он используется для ночного мониторинга над составом атмосферы над Антарктикой. Во внимание брались концентрация хлора в верхних слоях атмосферы и разрушения озонового слоя. Выяснилось, что за последние девять лет уровень хлора понижался. Сокращение концентрации составляет 25 частей на один триллион ежегодно. Отмечается, что данные показатели в целом соответствуют теоретическим моделям.Особенно значимо не столько то, что озоновая дыра становится меньше, а что происходит это в результате действия людей. Благодаря мониторингу спутников была доказана эффективность Монреальского протокола, который ограничивал использование фреонов.