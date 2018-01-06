Фермер сняла на видео три НЛО в Новой Зеландии, после чего корова растелилась

Фермер из Новой Зеландии стала свидетелем появления трёх неопознанных объектов, которые парили в небе над полем.

Журналисты «ВладТайм» сообщают, что девушка фермер была в поле, где паслась её корова. Животное должно было растелиться в ближайшие дни. Внезапно фермер заметила в небе мерцающие яркие огни. Она достала телефон и сняла их на видео, не понимая, что видит. Как рассказала очевидица, НЛО кружили на отдалённом участке поля, потом стали улетать и вовсе исчезли. После исчезновения объектов корова быстро родила двух телят.В комментариях к видео на YouTube пользователи также стали гадать, свидетелем чего стала женщина. Одни считали, что в небе действительно были корабли пришельцев, которые потом исчезли в телепорте (его наблюдательным комментаторам удалось рассмотреть в ролике). Другие же стали уверять, что поведение этих объектов не свойственно НЛО: они медленно двигались и вели себя хаотично, поэтому могли быть дроны.