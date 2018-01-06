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| | Метеорит размером с многоэтажный дом летит к Земле

Метеорит размером с многоэтажный дом летит к Земле

Сегодня, 10:36
Сотрудники космического агентства NASA заявили о приближении метеорита bl987602 к атмосфере Земли. Объект размером с многоэтажку должен приземлиться 7 января в акватории Атлантического океана.

Метеорит размером с многоэтажный дом летит к Земле

 

Учёные акцентировали внимание на том, что метеорит bl987602 вскоре приземлится на Землю. Согласно подсчётам специалистов, космический объект может сгореть в атмосфере, не упав на поверхность планеты. Стоит отметить, что ранее уже сообщалось, что метеорит размером с многоэтажный дом может упасть 1 января, но в результате объект сменил траекторию, отдалившись от Земли.

Согласно последним подсчётам, метеорит упадёт 7 января в акватории восточной части США около заводи Атлантического океана. Угрозы населению Земли он не несёт. Впервые bl987602 заметили в середине декабря 2017 года, после чего было обнаружено, что он приближается к поверхности Земли.
Вещий Олег
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