Космонавты поведали о космических овощах

Ученые уже на протяжении долгого времени проводят эксперименты, посвященные выращиванию растений в космосе, при этом они начались еще до появления МКС. В настоящее время в распоряжении специалистов находятся специальные «космические огороды», на которых выращивают некоторые овощи.

Пойда Анна

Группа космонавтов и ученых отобрала растения, которые смогли приспособиться к космическим условиям, пройдя ряд проверок, и теперь дают неплохой урожай, пригодный не только для дальнейших изучений, но и для употребления в пищу.В настоящее время на МКС растут редисы, карликовый горох, японская капуста, именуемая также мизуна и пшеница. Однако в связи с невесомостью космонавты не могут собирать крупный урожай. Кроме того, растения могут выжить исключительно в особых оранжереях, работу которых поддерживает субстрат, не позволяющий овощам «улететь».