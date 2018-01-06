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| | Космонавты поведали о космических овощах

Космонавты поведали о космических овощах

Сегодня, 11:35
Ученые уже на протяжении долгого времени проводят эксперименты, посвященные выращиванию растений в космосе, при этом они начались еще до появления МКС. В настоящее время в распоряжении специалистов находятся специальные «космические огороды», на которых выращивают некоторые овощи.

Космонавты поведали о космических овощах

 

Группа космонавтов и ученых отобрала растения, которые смогли приспособиться к космическим условиям, пройдя ряд проверок, и теперь дают неплохой урожай, пригодный не только для дальнейших изучений, но и для употребления в пищу.

В настоящее время на МКС растут редисы, карликовый горох, японская капуста, именуемая также мизуна и пшеница. Однако в связи с невесомостью космонавты не могут собирать крупный урожай. Кроме того, растения могут выжить исключительно в особых оранжереях, работу которых поддерживает субстрат, не позволяющий овощам «улететь».
Пойда Анна
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