Учёные тестируют новый, самый безопасный Интернет

Группа учёных одного из подразделений университета Гриффита (Австралия) разработали новый тип квантовой передачи данных, который в данный момент тестируют.

Чубарова Елизавета

Специалисты уверяют, что в случае успешного прохождения всех этапов тестирования Интернет станет на самом деле безопасным. Дело в том, что при современном процессе передачи данных б?льшая часть фотонов теряется. И чем больше расстояние между коммуникантами, тем больше фотонов «отсеиваются», делая соединение всё более уязвимым. В таком случае вредоносные, шпионские программы попадают в квантовую сеть, выдавая себя за «своих», а система верификации может не справиться с распознаванием угроз.Изданию «ВладТайм» стало известно, что именно сделали учёные. Они собрали оставшиеся фотоны и добавили к ним «высококачественные» частицы света, которые смогли бы компенсировать потерю связи. В этом им помогли специалисты их Колорадо.Сейчас с помощью метода квантового управления учёные тестируют разработку и в случае абсолютного успеха вскоре смогут делать Интернет безопасным.