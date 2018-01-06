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| | Падение китайской космической станции ожидается в марте

Падение китайской космической станции ожидается в марте

Сегодня, 09:18
Китайская космическая станция, находящаяся в данный момент на орбите Земли, может войти в весьма плотные слои атмосферы уже в марте нынешнего года. Специалисты рассчитывают на то, что основной массив станции сгорит в атмосфере.

Падение китайской космической станции ожидается в марте

 

Орбитальная станция под названием «Тяньгун-1», которая принадлежит китайскому государству, была запущена на орбиту Земли ещё семь лет назад. Известный телевизионный канал CNN обнародовал данные относительно будущего уничтожения данной станции. По подсчётам экспертов, основная часть «Тяньгун-2» должна быть уничтожена при вхождении в атмосферу Земли, сгорев при колоссальном сопротивлении воздуха. Остальные осколки, прошедшие сквозь плотные слои атмосферы, должны упасть в акваторию океана. Аналитики заверили, что риск падения обломков станции на поселения весьма мал.

Отметим, что диаметр станции составляет 3,3 метра, его масса оценивается в 8,5 тонн, а длина «Тяньгун-2» 12 метров. Эксперты полагают, что станция перестала поддаваться контролю из-за низкого уровня топлива в её двигателях.
Александр Вест
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