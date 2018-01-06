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Во Флориде обнаружили парковку НЛО: Земные разработки или инопланетные корабли?

От Редактора

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Специалисты уверены в сотрудничестве учёных с гуманоидами.

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| | В Мировом океане растёт число «мёртвых зон»

В Мировом океане растёт число «мёртвых зон»

Сегодня, 09:00
Множество живых организмов, живущих в водах Мирового океана, начинают вымирать из-за отсутствия достаточного количества кислорода, образуя так называемые «мертвые зоны». Учёные связывают их появление с глобальным потеплением.

В Мировом океане растёт число «мёртвых зон»

 

Учёные отмечают, что множество парниковых газов, таких как озон, метан и ряд других оказывают весьма негативное влияние на воду в Мировом океане, постепенно понижая концентрацию кислорода в ней, что пагубно влияет на множество живых организмов. Специалисты заверили, что последствия глобального потепления действуют не только на масштабные водоёмы, но затрагивают также и реки. По подсчётам аналитиков, если такое негативное влияние продолжится, то весьма реальной станет угроза вымирания многих живых организмов, в том числе и редких видов животных.

Специалисты заявили, что ситуация может улучшиться, если человечество возьмётся за контроль вредных выбросов во многих предприятиях.
Александр Вест
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