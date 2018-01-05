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| | Ученые: Невесомость повышает температуру тела

Ученые: Невесомость повышает температуру тела

Вчера, 22:53
По словам ученых, длительные полеты в космос повышают температуру тела человека на один градус.

Ученые: Невесомость повышает температуру тела

 

Врачи из медицинского университета в Берлине подключили к астронавтам высокочувствительные датчики, способные сверхточно определять температуру тела. Эти устройства следили также за функционированием мозга людей. По заявлению ученых, в состоянии невесомости температура тела космонавтов повышается с 37 до 38 градусов. Эксперты не рекомендуют исследователям небесных просторов заниматься физическими упражнениями при полетах, так как после интенсивных тренировок выделяется повышенное количество теплоты.

В итоге у людей начинается настоящая лихорадка. Температура тела увеличивается до 40 градусов, они чувствуют себя отвратительно и теряют способность выполнять простейшие действия. В условиях невесомости чересчур сложно избавиться от тепла. В скором времени медики проведут исследования, призванные определить способы борьбы с космической лихорадкой при занятиях физкультурой в ракетах, доставляющих астронавтов на МКС.
Домбровский Сергей
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