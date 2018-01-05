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| | Российский космонавт показал рассвет с МКС

Российский космонавт показал рассвет с МКС

Вчера, 20:58
Антон Шкаплеров, известный российский космонавт, активно ведет свой микроблог в Instagram. На этот раз герой России поделился снимком рассвета с МКС.

Российский космонавт показал рассвет с МКС

 

В личном микроблоге Антона Шкаплерова появился новый снимок. На фото запечатлено одно из самых ярких зрелищ каждого дня – рассвет. На снимке видно, как полоса яркой зари огибает нашу планету. В публикации Антон Шкаплеров отметил, что утро всегда должно быть добрым, если оно начинается с такого зрелища. Пользователи оценили фото, за несколько часов пост набрал более двух тысяч отметок «мне нравится» и около 30 комментариев. Подписчики написали, что фото очень красивое и поздравили космонавта с наступающим праздником.

Ранее Антон Шкаплеров показал, как проходит празднование Нового года на МКС. Космонавт лично поздравил пользователей с новогодними праздниками, чем очень порадовал поклонников.
Виктория Озерова
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