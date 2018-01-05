Ученые уничтожили рак с помощью бактерий

Американские ученые из штата Огайо нашли способ борьбы с раком у себя под ногами, в прямом смысле этого слова. Эксперты обнаружили в почве бактерии, эффективно уничтожающие меланому – злокачественную опухоль, метастазирующую практически во все органы человека.

Домбровский Сергей

Клетки этих микроорганизмов вырабатывают менсакарцин – вещество, нарушающее питание пораженной клетки. По словам специалистов, такие бактерии сначала замедляют развитие онкологического заболевания, а затем обрекают опухоль на смерть. Ученые передадут материалы исследования фармацевтам, которые создадут на базе микроорганизмов из почвы лекарства, способные уничтожить рак. По мнению экспертов, новый препарат приостановит развитие болезни и окажет значительную помощь людям даже с терминальной онкологией.Меланома является одной из самых опасных злокачественных опухолей. Она зачатую стремительно прогрессирует из-за слабой ответной реакции организма. Согласно статистики, с 1950 года количество случаев заболевания меланомой увеличилось на 600%.