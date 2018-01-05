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| | Гепатит В является спутником человека многие столетия – Ученые

Гепатит В является спутником человека многие столетия – Ученые

Вчера, 20:29
Ученые из Университетов Пизы и Макмастера сделали открытие: гепатит В сопутствует людям уже несколько веков. Они пришли к этому мнению после исследования мумии 16 века.

Гепатит В является спутником человека многие столетия – Ученые

 

Во главе исследовательской группы находился Хендрик Пойнар, специалист Центра по изучению древней ДНК Макмастера. Команда эксперта изучила древние мумифицированные останки, просканировала труп девочки, погребенной в базилике святого Доменико Маджоре в Неаполе, с целью выяснить все о состоянии ее здоровья незадолго до смерти. Прежнее исследование не включало в себя ДНК-экспертизу. Внешний вид мумии навел исследователей на мысль, что ребенок скончался от оспы, и они предположили, что язвочки на личике девочки – первые вещественные доказательства существования этого недуга на планете.

После секвенирования (изучения последовательности нуклеотидов) ДНК стало ясно, что язвы, которые специалисты приняли за проявление оспы, являются синдромом Джанотти Крости. Так проявляются кожные инфекции у детей, в частности при гепатите В. При детальном анализе ученые нашли в ДНК ребенка этот вирус.

Пойнар отметил, что кроме культурной ценности, мумия имеет и практическое значение. Ученые смогут отслеживать появление и развитие вирусов в прошлом с помощью молекулярных подходов и выяснять, спустя какое время древние останки еще могут быть опасными.
Дарья Светозарова
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