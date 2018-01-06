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| | На выставке CES-2018 Nissan покажет систему управления авто силой мысли

На выставке CES-2018 Nissan покажет систему управления авто силой мысли

Сегодня, 07:22
Автомобилестроительная компания Nissan намерена показать на выставке CES-2018 систему управления машиной силой мысли. Мероприятие состоится в период с 8 по 14 января.

На выставке CES-2018 Nissan покажет систему управления авто силой мысли

 

Технология подразумевает передачу сигналов из мозга человека специальным датчикам, находящимся на шлеме. Затем импульсы обрабатываются и происходят действия, например, нажатие на педаль тормоза или газа. По словам разработчиков, система обрабатывает информацию быстрее человека, это позволяет принимать решения мгновенно и лучше ориентироваться на дороге.


По заявлению сотрудников Nissan, система сможет угадывать настроение водителя и самостоятельно подбирать подходящую музыку. Каждый шофер имеет свой личный стиль вождения, новейшая технология учтет все эти моменты. Такого успеха инженеры добились путем использования машинного обучения. Данную технологию собираются в будущем внедрить в автомобили Nissan.
Домбровский Сергей
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