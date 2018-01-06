СМИ: зарубежные уфологи считают детей индиго потомками инопланетян

Зарубежные уфологи считают детей индиго потомками или продуктами генетических экспериментов инопланетян. Об этом сообщают СМИ, не ссылаясь на какие-либо источники.

Яна Татьянина

Уфологи полагают, что ДНК новой расы, высокоразвитых детей индиго, произошло от инопланетных генов. Якобы гуманоиды планомерно, дабы изменить человечество, побуждают клетки к мутациям, с которыми у новорождённых людей появляются сверхъестественные силы. Цель инопланетян - вывести сверхрасу, думают уфологи.Уфологам свойственно спутывать квадрокоптеры, аппараты для аэросъёмки, с летающими тарелками. Однако исследователь необычного Скотт Уоринг за последние месяцы нашёл на Марсе статую Иисуса Христа и голову Дарта Вейдера, скульптуру крокодила и древнюю амфору. Все эти объекты он вычислил путём простого разглядывания снимков.