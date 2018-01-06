Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

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Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

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Во Флориде обнаружили парковку НЛО: Земные разработки или инопланетные корабли?

От Редактора

Во Флориде обнаружили парковку НЛО: Земные разработки или инопланетные корабли?

Специалисты уверены в сотрудничестве учёных с гуманоидами.

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| | СМИ: зарубежные уфологи считают детей индиго потомками инопланетян

СМИ: зарубежные уфологи считают детей индиго потомками инопланетян

Сегодня, 06:20
Зарубежные уфологи считают детей индиго потомками или продуктами генетических экспериментов инопланетян. Об этом сообщают СМИ, не ссылаясь на какие-либо источники.

СМИ: зарубежные уфологи считают детей индиго потомками инопланетян

 

Уфологи полагают, что ДНК новой расы, высокоразвитых детей индиго, произошло от инопланетных генов. Якобы гуманоиды планомерно, дабы изменить человечество, побуждают клетки к мутациям, с которыми у новорождённых людей появляются сверхъестественные силы. Цель инопланетян - вывести сверхрасу, думают уфологи.

Уфологам свойственно спутывать квадрокоптеры, аппараты для аэросъёмки, с летающими тарелками. Однако исследователь необычного Скотт Уоринг за последние месяцы нашёл на Марсе статую Иисуса Христа и голову Дарта Вейдера, скульптуру крокодила и древнюю амфору. Все эти объекты он вычислил путём простого разглядывания снимков.
Яна Татьянина
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