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| | Создателем биткоина посчитали эстонского ученого

Создателем биткоина посчитали эстонского ученого

Вчера, 19:02
Адвокат из США в результате своего исследования выяснил, что вероятным создателем популярнейшей криптовалюты может быть Хельгер Липмаа. В ответ на это заявление научный сотрудник Тартуского университета в Эстонии отрицает свою причастность к созданию биткоина.

Создателем биткоина посчитали эстонского ученого

 

Джастин Собаджи, являющийся адвокатом в Лос-Анджелесе (США), провел расследования в попытке найти настоящего создателя такой криптовалюты, как биткоин. Юрист сообщил, что под выдуманным именем Сатоси Накамото скрывается научный сотрудник из университета криптографии в Эстонии - Хельгер Липмаа.

Ученый, работающий Тартуском университете, в свою очередь, не понимает, почему его имя всплыло в расследовании адвоката из США. Он утверждает, что точно не является ни Сатоси Накамото, ни создателем биткоина.

Кем бы ни был Сатоси Накамото, но в последний раз в сети этот человек или группа людей, которым приписывается создание известной криптовалюты, был в сети в 2011 году. По состоянии на конец декабря прошлого года стоимость одного биткоина составляла 15 тыс долларов.
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