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| | Ученые: Подъем в горы вызывает изменения психики

Ученые: Подъем в горы вызывает изменения психики

Сегодня, 05:20
Ученые провели исследования и выяснили, что галлюцинации, сопровождающие альпинистов в горах, вызваны изменениями психики. Физиология не влияет на возникновения странных ощущений при подъеме в горы.

Ученые: Подъем в горы вызывает изменения психики

 

Альпинисты часто сталкиваются с различными галлюцинациями. Среди самых распространенных – «фактор третьего человека». Эта галлюцинация также встречается среди пилотов и исследователей безлюдных территорий. Также часто альпинисты начинают слышать различные голоса или музыку. Все эти галлюцинации связывали с кислородным голоданием, но группа ученых из Италии и Австрии выяснила, что это не так. Специалисты изучили множество подобных случаев и пришли к выводу, что некоторые симптомы являются чисто психопатическими и никак не связаны с физиологическими изменениями.

Ученые отмечают, что при возвращении на нормальную высоту галлюцинации пропадают. Точная причина явления пока остается загадкой. Исследования продолжаются.
Виктория Озерова
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