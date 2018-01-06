Ученые: Подъем в горы вызывает изменения психики

Ученые провели исследования и выяснили, что галлюцинации, сопровождающие альпинистов в горах, вызваны изменениями психики. Физиология не влияет на возникновения странных ощущений при подъеме в горы.

Виктория Озерова

Альпинисты часто сталкиваются с различными галлюцинациями. Среди самых распространенных – «фактор третьего человека». Эта галлюцинация также встречается среди пилотов и исследователей безлюдных территорий. Также часто альпинисты начинают слышать различные голоса или музыку. Все эти галлюцинации связывали с кислородным голоданием, но группа ученых из Италии и Австрии выяснила, что это не так. Специалисты изучили множество подобных случаев и пришли к выводу, что некоторые симптомы являются чисто психопатическими и никак не связаны с физиологическими изменениями.Ученые отмечают, что при возвращении на нормальную высоту галлюцинации пропадают. Точная причина явления пока остается загадкой. Исследования продолжаются.