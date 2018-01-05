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| | Учёные разочаровали фанатов "Матрицы": Мы не живём в симуляторе

Учёные разочаровали фанатов "Матрицы": Мы не живём в симуляторе

Вчера, 19:13
Учёные из Оксфордского университета разочаровали фанатов киновселенной "Матрица", доказав, что мы не живём в симуляторе.  

Учёные разочаровали фанатов "Матрицы": Мы не живём в симуляторе

 

Согласно физикам-теоретикам Зохару Рингелю и Дмитрию Коврижину, наш мир - настоящий. Чтобы симулировать хотя бы несколько квантовых частиц, нужны колоссальные вычислительные ресурсы. Для матрицы из 20 спинов нужен 1 Тб RAM, а для полноценной модели в сотни спинов потребуется ПК, который невозможно создать - объём его памяти превысит количество атомов во Вселенной.

Окружающая реальность никак не пересекается с научной фантастикой фильма "Матрица", вышедшего в прокат в 1999. Однако в будущем, когда появится достаточно мощный ПК, люди смогут смоделировать прошлое.
Яна Татьянина
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