Учёные разочаровали фанатов "Матрицы": Мы не живём в симуляторе

Учёные из Оксфордского университета разочаровали фанатов киновселенной "Матрица", доказав, что мы не живём в симуляторе.

Яна Татьянина

Согласно физикам-теоретикам Зохару Рингелю и Дмитрию Коврижину, наш мир - настоящий. Чтобы симулировать хотя бы несколько квантовых частиц, нужны колоссальные вычислительные ресурсы. Для матрицы из 20 спинов нужен 1 Тб RAM, а для полноценной модели в сотни спинов потребуется ПК, который невозможно создать - объём его памяти превысит количество атомов во Вселенной.Окружающая реальность никак не пересекается с научной фантастикой фильма "Матрица", вышедшего в прокат в 1999. Однако в будущем, когда появится достаточно мощный ПК, люди смогут смоделировать прошлое.