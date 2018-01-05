Ученые заметили на ягодицах паука самую маленькую в мире радугу

Ученые в ходе исследований в Австралии заметили, как ягодицы павлиньего паука переливаются множеством цветов и оттенков. Эксперты назвали данный феномен «самая маленькая радуга в мире».

Домбровский Сергей

По словам зоологов, павлиний паук, в брачный период при соблазнении самки старается приподнять ягодицы выше головы, при этом задняя часть животного переливается множеством цветов. Дама хищника отличается крутым нравом. Если ей не понравится танец возможного любовника, то она набрасывается на него и съедает. В итоге самцы павлиньих пауков изо всех сил стараются угодить гордой леди, ведь от этого зависит их дальнейшая участь.Эти крошечные членистоногие достигают всего пяти миллиметров в длину. За свои танцы данных животных называют пауками-скакунами. Их впервые выделили в отдельный вид в 1874 году. Ранее ученые предполагали, что эти хищники имеют за спиной крылья, помогающие им совершать прыжки. Данный миф разоблачили лишь через столетие в XX веке.