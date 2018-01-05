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| | Впервые в Италии женщине установили бионический протез руки

Впервые в Италии женщине установили бионический протез руки

Вчера, 17:38
Жительнице итальянского города впервые установили бионический протез для руки.

Впервые в Италии женщине установили бионический протез руки

 

В мире уже были случаи, когда человеку устанавливали искусственный бионический протез руки. Такое устройство намного функциональнее обычного протеза. Им можно управлять как обычной рукой, даже есть возможность чувствовать касания к мягким или твердым поверхностям.

Впервые в Италии женщине установили бионический протез руки

 

На этот раз подобную процедуру применили в Италии. В одном из городов взрослой женщине предложили сделать операцию по внедрению бионической руки. Причем, устройство было создано учеными из той же страны.

Полгода назад все-таки была проведена эта операция. За пациенткой наблюдали, ей помогали в освоении нового прибора. Теперь медики уже с уверенностью заявляют, что протез прижился, и все прошло удачно. Кончено, женщине приходится таскать с собой небольшой рюкзак всегда, потому что в нем находится все необходимое для работы бионической руки. Итальянке даже немного повезло, ведь проект был улучшен, и много чего в конструкции было усовершенствовано.

Женщина получила травму почти 25 лет назад, в 1993 году. Она тогда работала на заводе, и производственный пресс придавил ее руку.
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