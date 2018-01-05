Впервые в Италии женщине установили бионический протез руки

Жительнице итальянского города впервые установили бионический протез для руки.

В мире уже были случаи, когда человеку устанавливали искусственный бионический протез руки. Такое устройство намного функциональнее обычного протеза. Им можно управлять как обычной рукой, даже есть возможность чувствовать касания к мягким или твердым поверхностям.

На этот раз подобную процедуру применили в Италии. В одном из городов взрослой женщине предложили сделать операцию по внедрению бионической руки. Причем, устройство было создано учеными из той же страны.Полгода назад все-таки была проведена эта операция. За пациенткой наблюдали, ей помогали в освоении нового прибора. Теперь медики уже с уверенностью заявляют, что протез прижился, и все прошло удачно. Кончено, женщине приходится таскать с собой небольшой рюкзак всегда, потому что в нем находится все необходимое для работы бионической руки. Итальянке даже немного повезло, ведь проект был улучшен, и много чего в конструкции было усовершенствовано.Женщина получила травму почти 25 лет назад, в 1993 году. Она тогда работала на заводе, и производственный пресс придавил ее руку.