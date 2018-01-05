Загадочная Lady in red приоткрыла свои тайны ученым

Развитые технологии позволяют ученым узнавать сведения о древних объектах, оставляя их целостными, не нарушая структуру. В саркофаге в Египте археологи обнаружили портрет женщины, жившей 1,8 тысяч лет назад.

Домбровский Сергей

Профессор Калифорнийского университета Иоанна Какоули рассказала, какими инструментами пользовался художник, при выполнении этой работы. В ученом мире изображение древней женщины называют Lady in red. Историки не понимают, почему живописец так умело рисовал эту даму. Специалисты смогли определить стиль художника. По словам эксперта, он опередил время на тысячу лет. На данный момент портрет «Леди в красном» находится в Государственном музее Вашингтона. Для изучения этой работы ученые использовали три метода сканирования. Эти манипуляции позволили специалистам узнать химический состав краски и технику рисования.По словам Иоанны Какоули, портрет создавался широкой кистью, металлической ложкой и резцом. Платье красного цвета получилось путем использования особого пигмента, который сейчас применяют современные художники. Историки удивляются тому, как творческое вдохновение может преобразить человека и даже перенести его из одной эпохи в другую. По мнению ученых, древний человек рисовал так же, как и все художники, независимо от времени.