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| | Ученые: Малоподвижный образ жизни приводит к тяжелым болезням

Ученые: Малоподвижный образ жизни приводит к тяжелым болезням

Вчера, 17:17
Тяжелые болезни могут стать следствие длительного отсутствия физических нагрузок на организм. Помимо этого, сидячий образ жизни приводит к развитию тяжелых заболеваний.
 

Ученые: Малоподвижный образ жизни приводит к тяжелым болезням

 

Исследования проводились на базе университетов Удины и Падуи. В рамках исследования удалось узнать, что малоподвижный образ жизни в современном обществе стал достаточно распространённой проблемой. Обследование пожилых людей, которых оставили в неподвижном состоянии на протяжении двух недель показало, что мышечная атрофия протекает значительно агрессивнее, если у человека отсутствует физическая активность.
 
Аналогичная атрофия мышц, отмечают ученые, может наблюдаться не только у пожилых людей, ведь ей подвержены люди разного возраста. Неправильное питание и вредные привычки могут спровоцировать развитие тяжелых болезней сердца. Помимо этого, они напрямую будут влиять на обмен веществ.
 
В результате, одной из серьезных проблем станет нарушение гормонального баланса и сбои в биологической массе тела, что приведет к набору веса. Также ученые отмечают, что вызванные сидячим образом жизни заболевания не только могут усложнить восстановление тонуса мышц, но и зачастую способны исключить возможность человека передвигаться самостоятельно.

Николай Офицеров
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