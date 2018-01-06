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| | Ученые считают, что люди скоро колонизируют Титан

Ученые считают, что люди скоро колонизируют Титан

Сегодня, 03:30
Планетолог Аманда Хендрикс и журналист Чарльз Уолфорт выдвинули гипотезу о том, что не далек тот час, когда земляне обоснуются на Титане – спутнике Сатурна. По их словам, люди создадут там автономные колонии.

Ученые считают, что люди скоро колонизируют Титан

 

Титан не зря называют кладезем топлива. Эксперты отмечают, что он просто завален разного рода горючим, которое можно использовать при создании и для поддержания различных технологий. По мнению ученых, углеродные дюны крупнейшего спутника Сатурна обеспечат потенциальных колонистов множеством ресурсов при условии размещения там электростанций.

Еще одна теория гласит, что человек сможет находиться на Титане без скафандра. Единственное, что ему понадобиться – кислородная маска и негерметичный костюм. При этом температура на планете достигает - 180°С. Авторы теории считают, что с низкой температурой люди смогут совладать при помощи достаточно теплой одежда и нагревательных приборов. Есть одна проблема – поселенцы, побывавшие на «подданном» Сатурна вряд ли смогут вновь приспособиться к жизни на Земле, поскольку сила тяжести на Титане намного меньше, чем на Голубой планете.
Дарья Светозарова
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