Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

Мнения

Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

РАН изучит послание далёких миров.

Археологи обнаружили древнюю ацтекскую Вселенную: Предки знали больше, чем принято считать?

От Редактора

Археологи обнаружили древнюю ацтекскую Вселенную: Предки знали больше, чем принято считать?

Мексика подкинула науке очередной ребус.

Сюжеты :

Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой Скоро врачи будут лечить пациентов едой, а не лекарствами В Apple снимают сериал о жизни знаменитостей Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье
| | Дешево и безопасно: Медики нашли эффективный метод омоложения лица

Дешево и безопасно: Медики нашли эффективный метод омоложения лица

Сегодня, 01:30
Американские ученые из университета в штате Иллинойс нашли эффективный метод омоложения лица. Для этого не нужно приобретать дорогую косметику, сомнительного происхождения. Необходимо всего лишь делать несложную гимнастику.

Дешево и безопасно: Медики нашли эффективный метод омоложения лица

 

Медики разработали специальные упражнения для лица. По словам врачей, они являются чрезвычайно полезными для дам бальзаковского возраста. Дерматологи провели исследования, в которых приняли участие 16 женщин возрастом от 40 до 65 лет. Специалисты сделали фотографии гражданок до проведения эксперимента и после. Ученые предложили дамам на протяжении 20 недель выполнять комплекс упражнений для лица. Женщины последовали рекомендациям медиков. Затем еще столько же времени леди строили рожицы перед зеркалом дома. Всего на программу у них ушло 280 дней.

Затем медики показали мужчинам снимки дам до проведения эксперимента. Они сказали, что средний возраст участниц исследования равен 50,8 года. Когда ребята увидели фото после процедур, этот показатель снизился до 48,1 года. По мнению дерматологов, положительный эффект от придуманной программы виден невооруженным взглядом. Специалисты называют причиной этому укрепление мышц лица, которые в итоге подтягивают кожу.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Ученые предложили вместо кофе по утрам пробежаться по лестнице
Ученые предложили вместо кофе по утрам пробежаться по лестнице

Американские ученые из Университета Джорджии предложили вместо кофе по утрам пробежаться по лестнице. Это безопасный и эффективный способ, который помогает

Ученые разработали наиболее эффективный метод удаления родимых пятен
Ученые разработали наиболее эффективный метод удаления родимых пятен

Ученые из Университета Миссури, который находится в США, разработали наиболее эффективный метод удаления родимых пятен. Как сообщает американское издание

Женщины и мужчины по-разному смотрят на лица противоположного пола - Ученые
Женщины и мужчины по-разному смотрят на лица противоположного пола - Ученые

Женщины и мужчины совершенно иначе смотрят на лица противоположного пола. Группа специалистов Лондонского университета завершила масштабный эксперимент, в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости