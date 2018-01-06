Дешево и безопасно: Медики нашли эффективный метод омоложения лица

Американские ученые из университета в штате Иллинойс нашли эффективный метод омоложения лица. Для этого не нужно приобретать дорогую косметику, сомнительного происхождения. Необходимо всего лишь делать несложную гимнастику.

Домбровский Сергей

Медики разработали специальные упражнения для лица. По словам врачей, они являются чрезвычайно полезными для дам бальзаковского возраста. Дерматологи провели исследования, в которых приняли участие 16 женщин возрастом от 40 до 65 лет. Специалисты сделали фотографии гражданок до проведения эксперимента и после. Ученые предложили дамам на протяжении 20 недель выполнять комплекс упражнений для лица. Женщины последовали рекомендациям медиков. Затем еще столько же времени леди строили рожицы перед зеркалом дома. Всего на программу у них ушло 280 дней.Затем медики показали мужчинам снимки дам до проведения эксперимента. Они сказали, что средний возраст участниц исследования равен 50,8 года. Когда ребята увидели фото после процедур, этот показатель снизился до 48,1 года. По мнению дерматологов, положительный эффект от придуманной программы виден невооруженным взглядом. Специалисты называют причиной этому укрепление мышц лица, которые в итоге подтягивают кожу.