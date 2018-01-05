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| | Геном девочки с Аляски помог найти предков коренного населения Америки

Геном девочки с Аляски помог найти предков коренного населения Америки

Вчера, 23:30
Геном девочки с Аляски помог обнаружить предков коренных американских народов. 

Геном девочки с Аляски помог найти предков коренного населения Америки

 

Все американские коренные этносы произошли от одной популяции, которая перешла в Америку во время позднего плейстоцена. Определить это удалось, благодаря секвенированию генома девочки из Аляске.

Ученые провели процесс секвенирования для одного из детей (USR1), между двумя детьми они нашли более близкое родство. Изучение USR1 показал, что владельцы генома связаны с разными этносами, при этом геном не так близок к нынешним коренному населению материка. USR1 не образует кластер ни с одной специфической группой коренных жителей региона, поэтому его отнесли к неизвестному до этого народа, названному древними берингийцами.

Дабы выяснить, имелся ли у USR1 один прародитель, давший начало коренным американцам современности, ученые провели опыт. Они поняли, что все американцы имеют общего предка из-за миграции в плейстоцене.
Никита Готский
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