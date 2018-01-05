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| | Учёные: На экзопланетах TRAPPIST-1 может существовать атмосфера

Учёные: На экзопланетах TRAPPIST-1 может существовать атмосфера

Вчера, 22:20
Астрофизики заявили о том, что потенциальная атмосфера может существовать на ряде планет, расположенных вне Солнечной системы вблизи TRAPPIST-1.

Учёные: На экзопланетах TRAPPIST-1 может существовать атмосфера

 

TRAPPIST-1 – это одиночное небесное светило, которое расположено в созвездии Водолея. Данная звезда располагается на удалении более 39 световых лет от Солнца. Весь прошлый год множество астрофизиков старались обнаружить признаки жизни на ряде экзопланет, однако, ни одна найденная планета, расположенная за границей Солнечной системы, не соответствовала нужным параметрам для потенциального зарождения жизни на них. Учёные выяснили, что на планетах вокруг TRAPPIST-1 не может быть жизни из-за сверхактивности звезды.

Всё же, после проведения ряда исследований, астрофизики выяснили, что в будущем колонизация данных экзопланет остаётся возможной, так как у них может присутствовать газовая оболочка, необходимая для зарождения жизни на поверхностях экзопланет. Ввиду последних сведений о данных экзопланетах учёные намерены продолжить свои исследования этой звёздной системы.
Александр Вест
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