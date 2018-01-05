Ученые подтвердили вредное влияние алкоголя на ДНК

Подтвержден вред алкогольных напитков для ДНК человека. Об этом заявили российские ученые.

Никита Готский

Нарколог Александр Ковтун, комментируя эксперимент о повреждении спиртом ДНК стволовых клеток, из-за чего позже развиваются онкологические недуги, он отметил, что это только подтверждает прежде обнародованные научные факты. Алкоголь является ядом, который уничтожает клетки организма и иммунитет. В итоге этого образуются разные тяжелые последствия, включая и рак как желудка, так и пищевода.Увлечение алкоголем и полученные в результате злоупотребления такими напитками болезнь проявляется по-разному у разных этносов. В РФ, по мнению нарколога, вряд ли получится достичь такого общественного состояния, когда все перестанут пить, поэтому каждый человек должен определить для себя собственную дозу индивидуально, а единого совета здесь быть не может. Ковтун подчеркнул важность стремления к тому, дабы полноценно жить без алкогольного одурманивая и достигать счастья и радости совсем иными способами: заниматься спортом, читать интересные книги, побольше гулять на свежем воздухе и увлекаться наукой.