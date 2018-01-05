Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

Мнения

Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

РАН изучит послание далёких миров.

Археологи обнаружили древнюю ацтекскую Вселенную: Предки знали больше, чем принято считать?

От Редактора

Археологи обнаружили древнюю ацтекскую Вселенную: Предки знали больше, чем принято считать?

Мексика подкинула науке очередной ребус.

Сюжеты :

Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой Скоро врачи будут лечить пациентов едой, а не лекарствами В Apple снимают сериал о жизни знаменитостей Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье
| | Ученые подтвердили вредное влияние алкоголя на ДНК

Ученые подтвердили вредное влияние алкоголя на ДНК

Вчера, 21:20
Подтвержден вред алкогольных напитков для ДНК человека. Об этом заявили российские ученые.

Ученые подтвердили вредное влияние алкоголя на ДНК

 

Нарколог Александр Ковтун, комментируя эксперимент о повреждении спиртом ДНК стволовых клеток, из-за чего позже развиваются онкологические недуги, он отметил, что это только подтверждает прежде обнародованные научные факты. Алкоголь является ядом, который уничтожает клетки организма и иммунитет. В итоге этого образуются разные тяжелые последствия, включая и рак как желудка, так и пищевода.

Увлечение алкоголем и полученные в результате злоупотребления такими напитками болезнь проявляется по-разному у разных этносов. В РФ, по мнению нарколога, вряд ли получится достичь такого общественного состояния, когда все перестанут пить, поэтому каждый человек должен определить для себя собственную дозу индивидуально, а единого совета здесь быть не может. Ковтун подчеркнул важность стремления к тому, дабы полноценно жить без алкогольного одурманивая и достигать счастья и радости совсем иными способами: заниматься спортом, читать интересные книги, побольше гулять на свежем воздухе и увлекаться наукой.
Никита Готский
Новости по теме
Алкоголь разрушает нервные клетки человека
Алкоголь разрушает нервные клетки человека

Распитие спиртных напитков ликвидирует нервные клетки и снижает процесс формирования новых. Об этом рассказали научные сотрудники Техасского университета.

Ученые назвали смертельно опасный алкогольный коктейль
Ученые назвали смертельно опасный алкогольный коктейль

Команда научных специалистов из Канады провела специальные исследования на тему алкогольных напитков. Так, удалось установить максимальный вред от

Российские ученые разрабатывают метод омоложения стволовых клеток
Российские ученые разрабатывают метод омоложения стволовых клеток

Российские ученые активно разрабатывают метод омоложения стволовых клеток. Исследователи убеждены, что смогут побороть такое явление, как старость, а также

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости