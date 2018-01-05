Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

Мнения

Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

РАН изучит послание далёких миров.

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

От Редактора

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

Космологи убеждены в своей правоте.

Сюжеты :

Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой Скоро врачи будут лечить пациентов едой, а не лекарствами В Apple снимают сериал о жизни знаменитостей Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье
| | Ученые узнали, что еще роднит птиц и динозавров

Ученые узнали, что еще роднит птиц и динозавров

Сегодня, 14:08
Ученые из Германии заявили, что обнаружили новое сходство между птицами и динозаврами. Специалисты из Института Зоологии Университета Бонна выявили у древнего карликового зауропода европазавра «пористые» позвонки в шейном отделе позвоночника.

Ученые узнали, что еще роднит птиц и динозавров

 

Палеонтологи сообщили, что в тех местах костные волокна перемежаются с воздушными впадинами. Отмечается, что у современных пернатых как раз там имеются воздушные мешки. Эксперты предположили, что аналог современных воздушных мешков вероятно был и у древних ящеров. В отношении карликового зауропода специалисты более не сомневаются. Исследователи полагают, что воздушные мешки помогали этим доисторическим рептилиям регулировать температуру в организме.

Согласно общепринятой в научной среде теории, современные птицы являются потомками некрупных динозавров из группы теропод отряда ящеротазовых. Пернатых нельзя назвать прямыми потомками зауропода, но есть основания полагать, что они имели общего предка.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Палеонтологи из Петербурга открыли новый вид динозавров
Палеонтологи из Петербурга открыли новый вид динозавров

Палеонтологи из Университета Санкт-Петербурга описали новый род древних ящеров. Сотрудники вуза Александр Аверьянов и Павел Скучас открыли новый род огромных

Ученые: Гигантский древний пингвин жил с динозаврами
Ученые: Гигантский древний пингвин жил с динозаврами

Ученые из Зенкенбергского института (Senckenberg Institut) в Германии провели тщательный анализ останков древнего гигантского пингвина, найденного в Новой

Британские ученые: динозавры не вымерли, а превратились в птиц
Британские ученые: динозавры не вымерли, а превратились в птиц

Специалисты Оксфордского университета считают, что динозавры не вымерли, а превратились в птиц. Исследователи утверждают, что в ходе научной работы они

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости