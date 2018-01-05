Ученые узнали, что еще роднит птиц и динозавров

Ученые из Германии заявили, что обнаружили новое сходство между птицами и динозаврами. Специалисты из Института Зоологии Университета Бонна выявили у древнего карликового зауропода европазавра «пористые» позвонки в шейном отделе позвоночника.

Дарья Светозарова

Палеонтологи сообщили, что в тех местах костные волокна перемежаются с воздушными впадинами. Отмечается, что у современных пернатых как раз там имеются воздушные мешки. Эксперты предположили, что аналог современных воздушных мешков вероятно был и у древних ящеров. В отношении карликового зауропода специалисты более не сомневаются. Исследователи полагают, что воздушные мешки помогали этим доисторическим рептилиям регулировать температуру в организме.Согласно общепринятой в научной среде теории, современные птицы являются потомками некрупных динозавров из группы теропод отряда ящеротазовых. Пернатых нельзя назвать прямыми потомками зауропода, но есть основания полагать, что они имели общего предка.