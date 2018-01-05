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На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

От Редактора

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

Космологи убеждены в своей правоте.

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| | В горах Кавказа заметили необычный похожий на гигантскую медузу объект

В горах Кавказа заметили необычный похожий на гигантскую медузу объект

Сегодня, 14:13
В Сети появилась интересная видеозапись, сделанная в горах Кавказа. На Эльбрусе появился странный гигантский объект, похожий на огромную медузу.

В горах Кавказа заметили необычный похожий на гигантскую медузу объект

 

На самой высокой горной вершине РФ и Европы был замечен необычный объект. Видеозапись с гигантской медузой сделал неизвестный зарубежный пользователь и выложил ее на видеохостинг YouTube. В Сети тут же началось обсуждение загадочного объекта. Исследователи паранормальных явлений предполагают, что в Кавказских горах появился космический корабль представителей внеземных цивилизаций. Также они рассмотрели странное черное пятнышко около инопланетного объекта. Уфологи предполагают, что это вертолет, посланный какими-то спецслужбами для изучения НЛО. Обычные пользователи предположили, что гигантская медуза – это необычное скопление облаков.

 

Запись была опубликована в конце прошлого года. С момента размещения ее просмотрели около 150 тысяч человек.
Виктория Озерова
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