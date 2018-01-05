В Мексике учёные обнаружили древнюю модель Вселенной

Группа археологов во время раскопок, проводимых на территории Мексики, сумели обнаружить святилище, сделанное из камня, которое напоминает по своему строению модель Вселенной. Очертания реликвии совпадает с расположением нескольких галактик.

Александр Вест

Весьма необычную находку сумели обнаружить специалисты в области археологии прямо над вулканом, где располагалось святилище из камня необычной структуры. Обследовав найденную реликвию, учёные были шокированы, так как очертания каменного сооружения повторяли расположение разнообразных галактик. Сопоставив карту обозримой Вселенной, специалисты предположили, что данное изваяние могло служить древнейшей моделью множества созвездий и галактик.Потрясение учёных вызвал возраст находки, который столь велик, что во времена создания данного святилища люди вряд ли могли знать, что Земля – не единственная планета, однако, каким-то образом древние люди всё же смогли догадаться, что Вселенная довольно обширна, и у Голубой планеты есть соседи.