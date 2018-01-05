Камеры МКС зафиксировали неизвестный розовый столб на орбите Земли

На земной орбите зафиксирован неизвестный розовый столб. Кадры удалось получить благодаря камерам МКС.

Никита Готский

Видеокамеры станции смогли зафиксировать на орбите Земли определенный объект, окрашенный в розовый цвет. Такое событие вызвало серьезное подозрение у уфологов мира, включая специалиста Джорджа Грэхема.Шотландский ученый первый увидел снимки с МКС. Показав их в Сети, он понадеялся, что пользователи сумеют объяснить их происхождение. Он уверен, что за Землей наблюдают пришельцы, а оказавшийся в кадре розовый столб свидетельство их активности.Уфологу посчастливилось рассмотреть перелет неизвестного объекта, обладавшего розоватый отттенок. Ролик этого события еще не обнародован в мировой "паутинке", потому как Грэхем намерен досконально изучить его, чтобы понять, действительно ли это действия представителей внеземных цивилизаций.