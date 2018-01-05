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Космологи убеждены в своей правоте.

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| | Американские ученые назвали самую лучшую диету

Американские ученые назвали самую лучшую диету

Сегодня, 13:05
Лучшую диету из 38 признанных в США решили выбрать представители американской экспертной группы. Информация об этом сообщается на официальном сайте Национального института сердца и крови (NHLBI).
 

Американские ученые назвали самую лучшую диету

 

Лучше всех уверены эксперты подходит диета под сокращенным названием DASH (Диетические подходы к прекращению гипертонии). Заключается она в снижении или же полном отказе от соли, а также продуктов с высоким содержанием жиров и сахара. Помимо ключевого оказываемого эффекта, а именно снижения кровяного давления DASH помогает в снижении уровня холестерина.
 
Диаетологи отмечают, что DASH способна работать значительно лучше, чем многие лекарственные препараты, направленные на борьбу с гипертонией. Также на первом месте вместе с DASH нашлось место и для популярной во всем мире и общеизвестной средиземноморской диеты, которая помогает существенно снизить вес, а также улучшить работу мозга и сердца. Помимо этого, данная диета помогает уменьшить развитие диабета и даже избежать онкологических заболеваний.
 
Тройку замыкает весьма гибкая вегетарианская диета, приверженцы которой весят, в среднем, на 15% меньше, чем те, кто придерживаются мясного рациона. Также люди, которые питаются соответствующим методом, менее подвержены инфарктам. Живут такие люди, в среднем на 3,5 года дольше, чем мясоеды. Гибкость данной диеты состоит в том, что она хоть и призывает отказаться от мяса, но допускает различные исключения, если «очень хочется».

Николай Офицеров
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