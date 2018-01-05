Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

Мнения

Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

РАН изучит послание далёких миров.

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

От Редактора

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

Космологи убеждены в своей правоте.

Сюжеты :

Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой Скоро врачи будут лечить пациентов едой, а не лекарствами В Apple снимают сериал о жизни знаменитостей Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье
| | Ученые выяснили, как выглядеть моложе

Ученые выяснили, как выглядеть моложе

Сегодня, 12:55
Американские ученые раскрыли секрет «вечной молодости». Для этого необходимо всего лишь ежедневно выполнять несколько упражнений.

Ученые выяснили, как выглядеть моложе

 

Специалисты Северо-Западного университета, штат Иллинойс, США, рассказали, как выглядеть моложе, тратя на тренировки всего полчаса в день. Заниматься лицевой йогой можно где угодно, а не только в спортзале, поэтому это особенно удобно. Комплекс, разработанный американскими экспертами, состоит из 30 упражнений, на выполнение каждого дается одна минута. Каждое упражнение задействует определенные лицевые мышцы, отвечающие за какую-то отдельную эмоцию. Курс рассчитан на 20 недель. После этого срока женщины, принявшие участие в эксперименте ученых, стали выглядеть на несколько лет моложе. Показатели здоровья их кожи оценили дерматологи – упругость и эластичность улучшилась в среднем на 50 %.

Ученые отмечают, что противопоказаний для упражнений нет, их могут выполнять женщины всех возрастов
Виктория Озерова
Новости по теме
Ученые: Кофе негативно влияет на спортивные тренировки
Ученые: Кофе негативно влияет на спортивные тренировки

Швейцарские специалисты сообщили, что кофеин негативно влияет на эффективность физических упражнений во время спортивных тренировок, так как всего одна чашка

Ученые: Женщины получают больше пользы от физических упражнений после менопаузы
Ученые: Женщины получают больше пользы от физических упражнений после менопаузы

Американские ученые, которые трудятся в Северо-Американском обществе менопаузы, сообщили о том, что женщины способны получить больше пользы от выполнения

Учёные: Большинство женщин не хотят выглядеть моложе своих лет
Учёные: Большинство женщин не хотят выглядеть моложе своих лет

Учёные выяснили, что женщины считают морщинки привлекательными и не хотели бы выглядеть моложе, чем есть на самом деле. К такому выводу специалисты пришли

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости