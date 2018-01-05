Ученые выяснили, как выглядеть моложе

Американские ученые раскрыли секрет «вечной молодости». Для этого необходимо всего лишь ежедневно выполнять несколько упражнений.

Виктория Озерова

Специалисты Северо-Западного университета, штат Иллинойс, США, рассказали, как выглядеть моложе, тратя на тренировки всего полчаса в день. Заниматься лицевой йогой можно где угодно, а не только в спортзале, поэтому это особенно удобно. Комплекс, разработанный американскими экспертами, состоит из 30 упражнений, на выполнение каждого дается одна минута. Каждое упражнение задействует определенные лицевые мышцы, отвечающие за какую-то отдельную эмоцию. Курс рассчитан на 20 недель. После этого срока женщины, принявшие участие в эксперименте ученых, стали выглядеть на несколько лет моложе. Показатели здоровья их кожи оценили дерматологи – упругость и эластичность улучшилась в среднем на 50 %.Ученые отмечают, что противопоказаний для упражнений нет, их могут выполнять женщины всех возрастов