Статуя Христа на Марсе: Лик Иисуса идентичен изображению на Туринской плащанице

Британский таблоид прокомментировал слова Скотта Уоринга.

Уфолог опубликовал на своей официальной интернет-странице информацию о том, что ему удалось обнаружить статую Иисуса Христа на поверхности Красной планеты. На сером фоне снимка и рядом с камнями, на фото, опубликованном представителями NASA, обнаружена необычная фигура. Исследователь-любитель поспешил сделать выводы о том, что силуэт принадлежит объекту, который весьма схож с Дартом Вейдером из знаменитой саги «Звездных войн». Однако вскоре Скотт Уоринг подкорректировал свои слова, добавив, что, скорее всего, речь идет о статуе Иисуса Христа.

Эта информация не могла не заинтересовать СМИ, так на страницах издательства Еxpress появилась информация о том, что Уоринг обнаружил не просто статую, но и лик Иисуса Христа, идентичный тому, что изображен на Туринской плащанице. Так, на официальном интернет-ресурсе уфолога он сообщил: «Лицо, похожее на Иисуса внизу, трудно увидеть. Оно похоже на Туринскую плащаницу». Вместе с тем исследователь-любитель добавил, что он находит общие черты между статуями древних майя, которые находятся в Мексике, и объектами, которые окружают нетипичный силуэт на Марсе. «Я нашел еще несколько древних руин, принадлежащие крошечной инопланетной расе, которая жила в этой области Марса. На фотографиях выше вы можете увидеть некоторые скульптуры. Они очень напоминают древнюю резьбу майя. Там представлены две скульптуры. Одна - это лицо птицы, которая направила голову вверх. Другая - лицо статуи майя. Объекты имеют четкие линии», - цитирует Скотта Уоринга Еxpress.

Дыль Лилия

Известно, что фото поверхности Красной планеты было сделано благодаря марсоходу Curiosity. Уфолог изучил эти материалы и сделал свои выводы относительно обитаемости данного небесного тела. Так, Скотт Уоринг сообщает, что речь идет о цивилизации, которая ранее существовала на Марсе, во многом она похожа на человечество, добавил исследователь-любитель. «Понятно, что очень примитивная цивилизация давно жила в этой области Марса, но все еще неясно, как тысячи археологов по всему миру не могли обратить внимание на эти материалы, чтобы потратить несколько минут на такие открытия. Они должны изменить всю историю, которая известна человечеству», - сообщает уфолог.