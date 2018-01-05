Опубликованы шокирующие предсказания Нострадамуса на 2018 год

Всемирно известный пророк Мишель де Нотрдам, более известный под псевдонимом Нострадамус, в своих предсказаниях указал на приближение кометы, которая должна столкнуться с Землёй уже в нынешнем году, а также предупредил о Третьей мировой войне.

Александр Вест

Все свои предсказания в форме четверостиший, обрамлённых рифмой, Нострадамус собирал в своей книге «Пророчества Мишеля Нострадамуса». Помимо Третьей мировой войны, которая должна охватить весь мир, Нострадамус указал на то, что в 2018 году в результате военных столкновений по всему свету наступит экономический кризис. Мишель де Нотрдам предупредил. Что кризис в мировой экономике будет достаточно серьёзным и продолжительным и охватит всю планету.Также Нострадамус предупредил о всевозможных природных катаклизмах в виде землетрясений, наводнений, извержения вулканов. Помимо всего прочего, предсказатель также предположил, что на Землю упадёт комета именно в 2018 году, однако, никто из учёных до сих пор не заметил приближения небесного тела, имеющего траекторию, под которую попадает Голубая планета.