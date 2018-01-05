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| | Ученые выяснили, когда погибнут люди, если все станут каннибалами

Ученые выяснили, когда погибнут люди, если все станут каннибалами

Сегодня, 11:37
Британские ученые провели мысленный эксперимент. Они предположили, что на нашей планете полностью исчезла еда и люди начала питаться себе подобными. При общем каннибализме человечество просуществует три года.

Ученые выяснили, когда погибнут люди, если все станут каннибалами

 

По словам ученых, сейчас на Земле живет более 7,6 млрд людей. Тело одного человека содержит 125 тысяч калорий. Это обеспечит пропитанием на одни сутки 50 людей. По мнению экспертов, через 200 дней большая часть человечества перестанет существовать. Затем темп вымирания замедлится. Через три года на Земле останется всего один человек. Ситуация может измениться кардинально, если люди станут объединяться в группы, убивать своих противников и заготавливать мясо на будущее. В таком случае человечество выживет на протяжении десятков и даже сотен лет. Значительную роль в вымирании сыграют болезни, связанные с каннибализмом.

Археологи до сих пор спорят о том, питались древние люди себе подобными или нет. Специалисты находят доказательства того, что неандертальцы раскалывали кости своих соплеменников. Ученые не могут понять, зачем они это делали. Одни связывают это с каннибализмом, другие с обрядами погребения.
Домбровский Сергей
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