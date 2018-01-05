Учёные: Пришельцы считают людей животными

Учёные поведали о том, что инопланетные формы жизни не выходят на связь с человечеством, так как считают общий уровень интеллекта землян недостаточным, для своего вмешательства. Проще говоря, пришельцы считают людей животными.

Александр Вест

Ещё в 1973 году астроном Джон Болл выдвинул «Теорию зоопарка», по которой инопланетяне осведомлены о зарождении жизни на Земле, однако, словно посетители зоопарка, они сочли нужным не вмешиваться, а лишь наблюдать за развитием человечества. Специалисты, придерживающиеся данной теории, считают, что внеземные существа выйдут на связь с землянами лишь тогда, когда человечество достигнет нужного уровня развития. Сейчас же в большинстве своём земляне выглядят варварами, разрушающими собственную планету, несмотря на наличие высоких технологий.Учёные также заметили, что у высокоразвитых инопланетных существ нет желания ни помогать, ни порабощать человечество, так как в масштабах обозримой вселенной Земля лишь маленькая песчинка, не имеющая особой ценности.