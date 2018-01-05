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| | Запах мужчины понижает уровень стресса у женщин

Запах мужчины понижает уровень стресса у женщин

Сегодня, 10:27
Группа психологов выяснила, что запах партнёра способен понизить общий уровень стресса у женщин. В исследовании учёные использовали рубашки с запахом мужчин, которые предлагалось нюхать женщинам.

Запах мужчины понижает уровень стресса у женщин

 

Специалисты, представляющие канадский Университет Британской Колумбии, провели ряд испытаний, в которых было выявлено, что запах близкого мужчины способен снижать стресс у женщин. Для своего исследования учёные предоставили мужчинам чистые рубашки, которые они были обязаны носить целые сутки, не снимая их, не употребляя излишне ароматную еду, а также не пользуясь парфюмом, или дезодорантами. После этого рубашки подвергли заморозке для лучшего сохранения мужского запаха.

Далее нескольким женщинам было предложено понюхать рубашки, которые носили как незнакомые им мужчины, так и их близкие партнёры. После данной процедуры женщин попросили пройти ряд стресс-тестов, которые показали, что женщины, нюхавшие одежду своего партнёра, были менее подвержены стрессу на испытаниях.
Александр Вест
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